Вяльбе указала на несправедливость FIS по отношению к России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не позволила России принять финал Кубка мира по лыжным гонкам. Такое заявление сделала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РБК.

«Норвегия, которая отказалась проводить этапы Кубка мира, получила финал. Честно сказать, это было как-то не очень. Я понимаю, у них (у FIS – прим. ред.) есть спонсор норвежский, но это все равно несправедливо и неправильно. Норвегии отдается приоритет», – посетовала Вяльбе.

По ее словам, Россия была готова принять турнир, но в FIS заявили, что другие команды не желают лететь в Россию. «Говорят, на этот счет была какая-то анкета, но мы ее не получали. И это очень странно, ведь если она была, почему ее не прислали нам?», – опечалилась президент ФЛГР.

При этом она сказала, что ничуть не против проведения финала в Норвегии, а российские лыжники любят бегать в Лиллехаммере.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.21

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