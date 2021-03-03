Российскую фигуристку отстранили от соревнований на 10 лет за допинг

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну сроком на 10 лет», – говорится в заявлении федерации.

Ранее стало известно, что Сотскову обвинили в употреблении фуросемида и подделке медицинских документов.

В ФФККР уточнили, что дата начала дисквалификации фигуристки – 06 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации – 05 апреля 2030 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.03.21

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