Трех российских спортсменов обвинили в употреблении допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против трех российских спортсменов. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Двух футболистов и одну футболистку подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Их имена не называются. «При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды», – говорится в сообщении РФС.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может быть дисквалифицирован на четыре года.

В письме от ФИФА, направленном на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, говорится, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещенного вещества – метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия», – говорится в уведомлении ФИФА.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.03.21

Южная Корея привьет от коронавируса всю свою олимпийскую сборную. / Павел Дацюк об удалениях в матчах «Автомобилиста»: «Хоккей – мужская игра. Я никогда не приветствую нырки». / «Автомобилист» проиграл пятый матч «Авангарду» и вылетел из плей-офф КХЛ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»