Директор Олимпиады-2020 уволился из-за скандала со свиньей

Оргкомитет Олимпиады в Токио принял отставку креативного директора Хироси Сасаки. Причиной стала идея об участии актрисы и модели Наоми Ватанабэ в образе свиньи в церемонии открытия Игр. Об этом сообщила председатель оргкомитета Сэйко Хасимото, передает Kyodo.

«Мне очень жаль, его замечания неуместны. Трудно снова сделать церемонию открытия с нуля, думаю, следует организовать ее на основе предложений Сасаки», – сказала она.

По задумке Сасаки наряженная в свинью Ватанабэ должна была спуститься с неба во время церемонии открытия. Он предлагал обыграть слово «Olympig», где был бы сделан акцент на слово «pig» – свинья. После критики в свой адрес Сасаки извинился и подал в отставку.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 17.03.21

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