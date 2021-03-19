«Это не может нас устраивать»: в России олимпийцы не спешат прививаться от коронавируса

Замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова выразила недовольство в связи с низкими темпами вакцинации российских спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио. По ее словам, на сегодняшний день вакцинацию прошли только 18 спортсменов, а на следующую неделю заявлено еще 60 членов сборной.

«Это не может нас устраивать, это даже не 10% от численности», – заявила Мирошникова на заседании коллегии Минспорта (цитата по ТАСС). Она отметила, что остался месяц, чтобы успеть провакцинировать спортсменов и попросила руководителей спортивных федераций уделить этому вопросу особое внимание.

Вакцинация является добровольной, однако Международный Олимпийский комитет (МОК), по словам директора по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрея Конокотина, все настоятельнее рекомендует вакцинировать спортсменов перед Олимпиадой.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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