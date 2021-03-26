Российские фигуристы завоевали золото и бронзу чемпионата мира в парном катании

Российские фигуристы завоевали золото и бронзу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Первое место заняли дебютанты первенства дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, набрав по сумме оценок за короткую и произвольную программы 227,59 балла. Они принесли первое золото в парном катании за восемь лет.

Фигуристы стали единственными из дуэтов первой четверки, которые откатали произвольную программу без ошибок, исполнив все прыжковые элементы, включая сложный каскад из двух тройных сальховов, говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.

Еще один российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место (217,63 балла). После короткой программы они лидировали. Мишина и Галлямов отставали от них почти на пять баллов.

Серебро завоевали двукратные чемпионы мира представители КНР Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71 балла).

Четвертое место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (212,76 балла).

Как отметили в ФФКР, итоги соревнований в парном катании на ЧМ в Швеции обеспечили российской сборной три квоты на Олимпиаду-2022, это значит, что в Пекине выступят три спортивные пары из РФ.

Надо отметить, что победителей награждали под фрагмент концерта №1 Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. Вся российская символика запрещена из-за санкций WADA.

Москва, Наталья Петрова

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