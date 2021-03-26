За два дня эстафеты олимпийского огня факел погас дважды

Два дня назад стартовала эстафета олимпийского огня в Японии. За это время факел погас дважды. Об этом сообщает телеканал NHK.

В первый раз олимпийское пламя задул сильный ветер. На следующий день участник эстафеты не заметил, что во время передачи факела огонь не зажегся, и почти полностью пробежал свой участок. Лишь к концу отрезка факел подожгли с помощью запасного огня.

Эстафета олимпийского огня продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Планируется, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести Игры без иностранных зрителей.

Токио, Зоя Осколкова

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