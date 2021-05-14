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Пятница, 14 мая 2021, 09:41 мск

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Японские врачи требуют отменить Олимпиаду в Токио

Фото: olympics.com

Профсоюз врачей в Японии требует отменить Олимпийские и Паралимпийские игры, запланированные на это лето. Официальное обращение в письменном виде передано в японский Минздрав.

Медики Японии указывают на сложную эпидемическую ситуацию, которая сложилась в системе здравоохранения из-за коронавируса, передает телеканал NHK. Врачи отметили, что ОИ даже без зрителей несут значительную угрозу распространения инфекции, ведь в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц.

«Врачи и медсестры из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация, а уж до волонтерства на Олимпиаде у них руки тем более не дойдут», – цитирует телеканал главу японского профсоюза Наото Уэяма.

Ранее за отмену или перенос ОИ-2020, которые должны пройти в Токио этим летом, проголосовали более двух третей японцев. Правящая партия Японии допустила отмену соревнований.

Токио, Зоя Осколкова

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