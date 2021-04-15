Правящая партия Японии допустила отмену летней Олимпиады

Япония может отказаться от проведения летних Олимпийских игр. Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи допустил вариант с отменой международных соревнований.

Руководитель правящей японской партии сказал, что решение будет зависеть от обстановки с коронавирусом.

«Если будет сказано, что (проведение Игр) является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться», – цитирует Никаи РИА «Новости».

Генсек подчеркнул, что проведение Олимпиады в Японии – очень «большая возможность» для страны. «Мы хотели бы, чтобы все получилось», – добавил он.

Ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно сообщил, что организаторы Олимпиады готовы полностью отказаться от зрителей, чтобы игры состоялись.

«Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр», – приводит слова Коно ТАСС.

Ранее власти Японии уже отказались от присутствия иностранных зрителей во время летних Олимпийских игр. Решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Планируется, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии Игры уже переносили на год: по плану соревнования должны были состояться летом 2020 года.

Токио, Наталья Рязанова

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