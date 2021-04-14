Еще одна префектура в Японии отказалась проводить эстафету олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня токийских Игр будет отменена в городе Мацуяма (западная Япония) из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду местный чиновник, через неделю после аналогичного решения в другом департаменте. «Мы отменим эстафету пламени в Мацуяме», – сказал Токихиро Накамура, губернатор департамента Эхимэ, столицей которого является Мацуяма. «Мы будем праздновать прибытие пламени таким образом, чтобы не привлекать публику», – сказал он.

Напомним, что сегодня в Японии начался стодневный отсчет до начала Олимпиады-2020. По данным социсследований, порядка 40 процентов жителей страны не хотят ее проведения из-за ситуации с пандемией. Во избежание распространения инфекции на трибуны не будут допущены иностранные зрители, а социальные контакты спортсменов будут ограничены. Кроме того, будут активно применяться ковидные тесты.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 12.04.21

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