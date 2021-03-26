Женщины впервые станут судьями матчей отбора ЧМ по футболу

Стефани Фраппарт и украинка Екатерина Монзуль станут первыми женщинами-судьями, которые обслужат матчи отборочного раунда квалификации к Чемпионату мира по футболу – 2022, который состоится в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Француженка будет судить матч между Нидерландами и Латвией в Амстердаме 27 марта. Уже на следующий день арбитром на поединке между Австрией и Фарерскими островами выступит украинка Екатерина Монзуль. Игра состоится в Вене.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 26.03.21

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