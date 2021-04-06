КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Северная Корея отказалась от участия в летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Решение было принято 25 марта на заседании Олимпийского комитета Северной Кореи. «Комитет решил не присоединяться к 32-м Олимпийским играм, чтобы защитить спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, вызванной коронавирусом», – говорится в сообщении Минспорта Северной Кореи, опубликованном на сайте, посвященном спорту в КНДР.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали о возможности совместного выступления на Играх в Токио команд Южной Кореи и КНДР.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были пройти летом 2020 года, но Игры пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

Напомним, на Игры в Токио из-за пандемии не пустят иностранных болельщиков. Иностранцам, которые уже купили билеты на соревнования, вернут деньги.

Пхеньян, Наталья Петрова

Пхеньян. Другие новости 05.04.21

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