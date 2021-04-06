КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Северная Корея отказалась от участия в летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Решение было принято 25 марта на заседании Олимпийского комитета Северной Кореи. «Комитет решил не присоединяться к 32-м Олимпийским играм, чтобы защитить спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, вызванной коронавирусом», – говорится в сообщении Минспорта Северной Кореи, опубликованном на сайте, посвященном спорту в КНДР.
Ранее южнокорейские СМИ сообщали о возможности совместного выступления на Играх в Токио команд Южной Кореи и КНДР.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были пройти летом 2020 года, но Игры пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.
Напомним, на Игры в Токио из-за пандемии не пустят иностранных болельщиков. Иностранцам, которые уже купили билеты на соревнования, вернут деньги.
Пхеньян, Наталья Петрова
Пхеньян. Другие новости 05.04.21
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