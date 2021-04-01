Южная Корея предложила провести Олимпиаду 2032 года совместно с КНДР

Правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письменное предложение провести летнюю Олимпиаду в 2032 году совместно с КНДР. Об этом информирует агентство Yonhap.

Ранее в МОК назвали австралийский Брисбен главным кандидатом на проведение Игр-2032.

Окончательное решение по месту проведения Олимпиады будет принято на сессии МОК в 2021 или 2022 году, передает ТАСС.

В прошлом году Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о намерении совместно провести Олимпийские игры 2032 года.

Ближайшая летняя Олимпиад должна пройти с 23 июля по 8 августа в Токио. Летние Игры 2024 года примет Париж, 2028 года – Лос-Анджелес.

Сеул, Наталья Петрова

Сеул. Другие новости 01.04.21

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