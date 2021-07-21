Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене

Летняя Олимпиада в 2032 году пройдет в австралийском Брисбене. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение было принято во время голосования на сессии МОК в Токио, где через два дня стартуют летние Игры-2020. За Брисбен проголосовали 72 человека, пять высказались против, еще трое воздержались.

Австралия ранее принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

Игры-2032 хотели принять китайские города Чэнду и Чунцин, а также Доха, Будапешт и Сеул совместно с Пхеньяном.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 21.07.21

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