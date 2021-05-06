Российские юниоры будут биться за золото ЧМ по хоккею

Хоккеисты юниорской сборной России вышли в финал чемпионата мира. Российская команда обыграла в полуфинальном поединке финскую сборную со счетом 6:5 (2:2; 0:2; 3:2). Встреча прошла в американском Фриско (штат Техас).

Счет в матче открыл Даниил Лазутин, забросил шайбу в ворота финнов на четвертой минуте первого периода. Финны спустя минуту ответили голом Саму Салминена (1:1). Через пару минут Матвей Мичков вывел сборную России вперед, но вскоре Вернер Миеттинен сравнял счет (2:2).

Во втором период капитан российской команды Никита Чибриков оформил дубль (4:2) и вывел сборную вперед.

В заключительной двадцатиминутке две шайбы в ворота соперников забросил Иван Мирошниченко. На дубль Мирошниченко финны ответили тремя голами. Команда Финляндии опасно действовала у российских ворот в концовке матча, но команда России отбилась от атак и одержала победу в основное время.

Финальный матч чемпионата мира состоится в ночь на 7 мая. Российские юниоры сыграют со сборной Канады, победившей в полуфинале команду Швеции со счетом 8:1.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.05.21

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