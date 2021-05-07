Канада оказалась сильнее: Россия завоевала серебро юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России уступила канадцам в финале юниорского чемпионата по мира по хоккею. Матч, прошедший в американском Фриско (штат Техас), завершился со счетом 5:3 в пользу команды Канады. Таким образом, российские хоккеисты стали обладателями серебряных медалей первенства.

В составе российской сборной шайбы забросили Матвей Мичков (6-я минута), Дмитрий Бучельников (19) и Владимир Грудинин (50).

За команду победителей голы провели Коннор Бедард (16-я минута), Шейн Райт (оформил дубль – 20-я и 60-я минуты), Бреннан Отман (25) и Логан Станковен (37).

«Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», – сообщается в твиттере Федерации хоккея России.

Бронзовым призером первенства стала сборная Швеции, разгромившая Финляндию в матче за третье место со счетом 8:0.

Надо отметить, что для России это второе серебро подряд. В 2019 национальная команда впервые с 2009 года вышла в финал ЧМ среди юниоров, но проиграла шведам в овертайме. Последний раз юниорская сборная России становилась чемпионом мира в 2007 году.

Канадские хоккеисты завоевали золотые медали юниорского чемпионата мира четвертый раз, в прошлый раз сборная Канада стала чемпионом в 2013 году.

Добавим, что российский нападающий Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею. 16-летний форвард в семи матчах турнира набрал 16 результативных очков (12 голов+4 передачи). А лучшим ассистентом ЧМ среди юниоров стал другой российский игрок Никита Чибриков. На его счету восемь голевых передач в семи встречах и 12 очков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.21

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