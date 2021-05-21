ЧМ по хоккею: Россия вырвала победу у Чехии

Сегодня в первом матче чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России победила команду Чехии со счетом 4:3. За 19 секунд до завершения третьего периода решающую шайбу забросил Михаил Григоренко.

Сборная России из-за санкций выступает на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России.

Следующий матч россияне сыграют 22 мая против команды Великобритании.

Российской сборной на групповом этапе также предстоит сыграть против Швеции, Швейцарии, Дании, Словакии и Белоруссии.

Рига, Светлана Антонова

Рига. Другие новости 21.05.21

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