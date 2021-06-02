Дания отказалась пересмотреть решение о болельщиках из России

Власти Дании отказались делать исключение из правил допуска в страну для футбольных болельщиков из России. Посещение матчей Евро-2020 датские чиновники расценили как туризм.

Обращение Российского футбольного союза в УЕФА с просьбой помочь изменить ситуацию было передано национальным властям.

«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», – пояснили в УЕФА (цитата по «Чемпионату»).

Напомним, Дания решила применить к болельщикам из России общее правило посещения стран ЕС. Границы откроют только для тех иностранцев, кто привился от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств. Ни один из российских препаратов пока не прошел регистрацию в этих органах.

В Копенгагене сборная России сыграет со сборной Дании 21 июня. Дания также примет одну игру 1/8 финала. Всего в рамках Евро-2020 матчи состоятся в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ньоне, Наталья Рязанова

Ньоне. Другие новости 01.06.21

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