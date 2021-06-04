Российскую теннисистку заподозрили в договорном проигрыше

В Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше. Об этом сообщает газета Parisien.

Речь идет о матче, который проходил в прошлом году на турнире «Роллан Гаррос». Правоохранительные органы полагают, что россиянка специально сдала один из геймов в игре с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии.

Сизикову задержали, когда она выходила с сеанса массажа после окончания женского парного матча. Спортсменка помещена под стражу на 72 два часа, после чего ей изберут меру пресечения.

В российском консульстве подтвердили задержание теннисистки. Расследование проводит французская прокуратура. Кроме того, в гостиничном номере россиянки проводится обыск.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 03.06.21

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