Россия после провала стартового матча Евро готовится победить Финляндию

Сборная России по футболу стартовала на чемпионате Европы по футболу с крупного поражения Бельгии. Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 0:3.

На 10-й минуте первого тайма мяч в ворота российской команды забил Ромелу Лукаку. Затем на 34-й минуте Тома Мёнье удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте Лукаку сделал дубль.

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Следующий матч сборная России проведет против команды Финляндии. Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. 21 июня на групповом этапе Россия встретится с Данией. В плей-офф выйдут две лучшие команды в группе. Ранее Финляндия обыграла сборную Дании со счетом 1:0.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции заявил, что команда сделает всё для победы во второй игре группового этапа европейского первенства. «Одним матчем все не решается, но будем делать все, чтобы победить финнов», – сказал он.

Черчесов высказался о физической форме подопечных. «Готовность физическая… она хорошая. Но другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые на этом уровне надо качественно выполнять, потому что любой маленький промах решает все», – сказал главный тренер российской команды (цитата по ТАСС). Наставник сборной РФ признался, что не говорил с вратарем Антоном Шуниным и защитником Андреем Семеновым, после ошибок которых россияне пропустили голы от Бельгии. «Есть команда, которая на поле, есть индивидуальные вещи на поле, которые нужно исправлять. Голы пропускать такие обидно, но играть нужно так, как надо», – сказал Черчесов, отметив, что звучащая критика в адрес команды – совершенно заслуженная.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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