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Четверг, 24 июня 2021, 14:08 мск

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Два российских футболиста вошли в список лучших игроков группового этапа Евро

Два россиянина попали в список 100 лучших футболистов группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте статистического портала WhoScored.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба занял 84-ю строчку в рейтинге с 6,93 балла. На 91-м месте оказался полузащитник российской команды Далер Кузяев. Его игру эксперты оценили в 6,90.

Возглавил список лучших футболистов полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне (8,84), за ним расположился капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду (8,06). Третье место занял Френки де Йонг (7,87) из сборной Нидерландов.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России потерпела разгромное поражение от команды Дании со счетом 4:1 и вылетела из розыгрыша континентального кубка. При этом Дзюба на турнире забил один мяч и сделал голевую передачу. Кузяев результативными действиями не отметился.

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