Более 20 российских спортсменов отстранили от соревнований за допинг

Российских тяжелоатлетов дисквалифицировали или отстранили на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Список с именами спортсменов опубликовало Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Расследование было проведено Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) в период с 2009 по 2019 год. Дисквалификации получили Надежда Ломова, Дмитрий Лапиков (срок – 8 лет), Максим Шейко (6 лет), Руслан Албегов, Олег Чен, Егор Климонов, Тима Туриева, Давид Беджанян, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Юлия Коновалова (все – 4 года), Надежда Евстюхина (2 года).

Кроме того, отстранены от соревнований на время разбирательств Андрей Деманов, Ринат Киреев, Арсен Бораганов, Феликс Халибеков, Светлана Шимкова, Татьяна Алеева, Екатерина Катина и Оксана Сливенко.

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте вышел в 2016 году. Расследование во многом основывалось на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнований. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Москва, Зоя Осколкова

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