Российским спортсменкам запретили выступать в купальниках с медведями

Российским синхронисткам запретили использовать изображение медведя на купальниках. Из музыкальной композиции также убрали слово «Россия».

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке», – рассказала пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина РИА «Новости».

Спортсменка уточнила, что российская делегация не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета. Команда сосредоточена на подготовке программы.

Напомним, российским спортсменам запрещено демонстрировать государственную символику из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). На соревнованиях атлеты будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.21

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