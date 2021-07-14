Олимпийскую команду из РФ изолировали в Токио из-за Covid-19 у массажиста

Организаторы Олимпийских игр в Токио изолировали сборную России по регби. У массажиста команды обнаружили коронавирус, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию регби России.
После приезда всех спортсменов и сопровождающих лиц протестировали на Covid-19. Тесты участников сборной были отрицательными.
«Последний тест массажиста был положительным. Его увезли в госпиталь, команду изолировали на два дня», – рассказали в организации.
За это время россиян снова протестируют на коронавирус.
Также изолировали команду ЮАР по регби, когда выяснилось, что они летели в одном самолете с инфицированным Covid-19 пассажиром, пишет NHK. Тесты членов команды и сопровождающих были отрицательными, но спортсменов на 10 дней оставили в гостинице.
Токио, Наталья Рязанова
Токио. Другие новости 14.07.21
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