Олимпийскую команду из РФ изолировали в Токио из-за Covid-19 у массажиста

Организаторы Олимпийских игр в Токио изолировали сборную России по регби. У массажиста команды обнаружили коронавирус, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию регби России.

После приезда всех спортсменов и сопровождающих лиц протестировали на Covid-19. Тесты участников сборной были отрицательными.

«Последний тест массажиста был положительным. Его увезли в госпиталь, команду изолировали на два дня», – рассказали в организации.

За это время россиян снова протестируют на коронавирус.

Также изолировали команду ЮАР по регби, когда выяснилось, что они летели в одном самолете с инфицированным Covid-19 пассажиром, пишет NHK. Тесты членов команды и сопровождающих были отрицательными, но спортсменов на 10 дней оставили в гостинице.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 14.07.21

На Урале запрещают мероприятия численностью больше 500 человек. / Дацюк определится с решением об окончании карьеры в конце августа. / В Лондоне 19 полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»