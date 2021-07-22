Английская Премьер-лига переедет на «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем одного из лучших футбольных чемпионатов – Английской Премьер-лиги – на территории России, начиная с сезона 2022/23. Как говорится в сообщении «Матч ТВ», соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.

Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки уточнила, что соглашение заключено сроком на шесть лет. «Да, телеканал «Матч ТВ» с сезона 2022/2023 года станет эксклюзивным вещателем игр Английской Премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале. Мы провели большую работу для того, чтобы заключить долгосрочное шестилетнее соглашение», – отметила она в публикации в своем телегам-канале.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.07.21

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