13-летняя японка получила первое олимпийское золото по скейтбордингу среди женщин

Японка Момидзи Нисия стала первой олимпийской чемпионкой по скейтбордингу. 13-летняя спортсменка набрала 15,26 балла по дисциплине, впервые включенной в летние Игры, сообщили в оргкомитете.

Момидзи Нисия обошла бразильянку Райссу Леал (13 лет) и соотечественницу Фуну Накаяму (16 лет). Они трое стали самыми молодыми призерами, занявшими пьедестал почета за всю историю игр.

Скейтбординг впервые вошел в программу летних Олимпийски игр, отчасти чтобы привлечь внимание молодежи к Играм. В соревнования среди мужчин накануне победил японец Юто Хоригомэ.

Токио, Наталья Рязанова

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