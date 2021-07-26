13-летняя японка получила первое олимпийское золото по скейтбордингу среди женщин

Японка Момидзи Нисия стала первой олимпийской чемпионкой по скейтбордингу. 13-летняя спортсменка набрала 15,26 балла по дисциплине, впервые включенной в летние Игры, сообщили в оргкомитете.
Момидзи Нисия обошла бразильянку Райссу Леал (13 лет) и соотечественницу Фуну Накаяму (16 лет). Они трое стали самыми молодыми призерами, занявшими пьедестал почета за всю историю игр.
Скейтбординг впервые вошел в программу летних Олимпийски игр, отчасти чтобы привлечь внимание молодежи к Играм. В соревнования среди мужчин накануне победил японец Юто Хоригомэ.
Токио, Наталья Рязанова
Токио. Другие новости 26.07.21
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