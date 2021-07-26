Компромиссный вариант: глава РФС представил главного тренера сборной России

Сегодня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков публично представил нового главного тренера сборной России Валерия Карпина, который в настоящее время возглавляет футбольный «Ростов». Как выяснилось на пресс-конференции в ТАСС, Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной до 31 декабря, после чего будет принято новое решение.

Как уточнил Дюков, срочность назначения связана с тем, что 1 сентября главной команде России предстоит матч отборочного турнира чемпионата мира против сборной Хорватии.

Глава РФС отметил, что контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная попадет в стыковые матчи. «Вне зависимости от результата мы в декабре подведем итоги отборочного цикла и решим по будущему. Желание по назначению было с двух сторон. В декабре принимаем решение по совмещению. Либо Валерий Георгиевич продолжить работать только в сборной, либо же останется в «Ростове», – пояснил Дюков, отметив, что является противником совмещения постов главного тренера в сборной и клубе, но в данном случае было принято компромиссное решение.

Со своей стороны Карпин отметил, что не может оставить свой клуб в сложной ситуации в самом начале чемпионата, и короткий срок контракта связан с этой форс-мажорной ситуацией, в результате чего сторонам и пришлось пойти на компромисс.

Предполагается, что в тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.07.21

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