Снова бронза: россияне взяли медали по стрельбе из пневматической винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на летних Олимпийских играх. Это четвертая бронза на счету сборной из России.

Соперниками россиян на пути к медали в смешанных соревнованиях по стрельбе с 10 метров были спортсмены из Южной Кореи. В решающем поединке наши стрелки значительно обогнали второй дуэт – 17:9, сообщили в Олимпийском комитете России.

Напомним, россияне выступают на Олимпиаде под флагом ОКР, поскольку санкции за допинг запрещают им выходить на соревнования под национальным флагом.

Сейчас в копилке сборной 16 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. В командном зачете на первом месте пока США с 19 медалями, из которых 8 – золотые. Россия на четвертом месте.

Токио, Наталья Рязанова

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