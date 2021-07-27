Две гимнастки из России упали с бревна в командном многоборье в Токио

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова не совладали с третьим снарядом во время командного многоборья среди женщин. Спортсменки друг за другом упали с бревна, получив небольшие баллы в финале.

Выступление Уразовой судьи оценили в 12,633 балла, а Мельниковой – в 12,566. До этого момента сборная из России лидировала среди других команд, но теперь ситуация может измениться.

27 июля российские спортсмены завоевали серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, бронзу – в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Главной новостью стала победа пловца Евгения Рылова, который принес России первую за 25 лет золотую медаль по плаванию.

Токио, Наталья Рязанова

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