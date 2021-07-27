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Вторник, 27 июля 2021, 08:57 мск

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Российский пловец впервые за 25 лет выиграл золотую медаль на ОИ

Фото: olympic.ru

Пловец Евгений Рылов победил на Олимпиаде в Токио, добавив в копилку сборной России пятую золотую медаль. Россияне не одерживали побед в плавании с 1996 года.

Как сообщил Олимпийский комитет России, Рылов справился с дистанцией 100 метров на спине за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Серебро завоевал другой представитель РФ Климент Колесников (52,00). Бронза досталась американцу Райану Мерфи (52,19).

«Последний раз российские пловцы выигрывали олимпийское золото в плавании на Играх-1996 в Атланте, – добавили в ОКР. – Тогда Александр Попов взял награды высшей пробы на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов выиграл заплывы на 100 и 200-метровках баттерфляем».

Таким образом, Россия к данному моменту завоевала пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды на Олимпиаде в Токио. В общем медальном зачете РФ находится на четвертом месте.

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