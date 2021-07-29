Немецкому тренеру по дзюдо направили предупреждение за то, что он бьет и трясет свою подопечную перед боем

Международная федерация дзюдо направила «серьезное предупреждение» немецкому тренеру Клаудиу Пуса, который имеет привычку трясти и бить своего спортсмена, чтобы привести его в хорошее состояние перед боем.

Клаудиу Пуса теперь должен будет пересмотреть свои методы мотивировки дзюдоистки Мартыны Трайдос, прежде чем она выйдет на татами. Или, по крайней мере, он должен быть осторожнее и аккуратнее, пишет «Фигаро».

Во вторник в социальных сетях разошлись фотографии и видео тренера Пуса, который энергично трясет немецкую дзюдоистку на Олимпийских играх, а потом дает пару пощечин за секунды до ее вступления в соревнования в весовой категории до 63 кг. При этом спортсменка восприняла случившееся спокойно и отправилась на поединок 1/16 финала, где уступила представительнице Венгрии Cофи Озбас.

Некоторые пользователи Интернета были шокированы увиденным, рассматривая это как форму запугивания.

В ответ на волну возмущения в соцсетях Трайдос написала в Instagram, что подобное поведение является для них с тренером ритуалом накануне каждого поединка, уточняет «Спорт-Экспресс».

«Я сама прошу Клаудиу сделать все это для того, чтобы меня взбодрить, – заявила дзюдоистка. – А поскольку я сейчас проиграла, то получается, что он проделал все это на Олимпиаде недостаточно хорошо».

Напомним, что это не первый скандал, в который на Олимпиаде в Токио попадают немецкие тренеры. Сегодня лидеры немецкой делегации на Олимпийских играх в Токио решили немедленно отправить обратно в Германию спортивного директора велокоманды страны Патрика Мостера. Накануне он допустил высказывания, признанные расистскими.

Как сообщает газета «Фигаро» инцидент, послуживший поводом для высылки, случился во время гонки в среду. Патрик Мостер, громко поддерживая своего гонщика Никиаса Арндта, который готовился догнать двух конкурентов – эритрейца Амануэля Гебрейгзабхира и алжирца Аззедин Лагаба – во всеуслышание заявил: «Давай, догоним этих погонщиков верблюдов».

Токио, Елена Васильева

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