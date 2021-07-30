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Пятница, 30 июля 2021, 13:34 мск

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Российский дзюдоист принес бронзу в копилку олимпийских медалей

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Дзюдоист Тамерлан Башаев из России завоевал бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории свыше 100 кг. Общее число наград российской сборной увеличилось до 33.

Соперником российского спортсмена был украинец Якова Хаммо.

Сборная ОКР остается на четвертой строчке рейтинга по количеству наград, полученных на Олимпийских играх. В копилке россиян 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.

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