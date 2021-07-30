Российский дзюдоист принес бронзу в копилку олимпийских медалей

Дзюдоист Тамерлан Башаев из России завоевал бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории свыше 100 кг. Общее число наград российской сборной увеличилось до 33.

Соперником российского спортсмена был украинец Якова Хаммо.

Сборная ОКР остается на четвертой строчке рейтинга по количеству наград, полученных на Олимпийских играх. В копилке россиян 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 30.07.21

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