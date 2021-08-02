Копилка олимпийской сборной из РФ пополнилась серебром за прыжок и двумя бронзами в греко-римской борьбе

Россиянин Денис Аблязин стал серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке. Еще две медали принесли команде борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Сергей Семенов.

Денис Аблязин по итогам двух прыжков сравнялся по баллам с южнокорейским спортсменом Чо Хван Шином. Оба получили по 14,783 балла. Но первый прыжок соперника судьи посчитали более сложным, и россиянину присудили второе место.

Сергей Емелин взял верх над молдавским борцом Виктором Чобану в весе до 60 кг. Его медаль стала первой в греко-римской борьбе на Олимпиаде. Сергей Семенов повторил результат коллеги в весе до 130 кг, также завоевав бронзовую награду. Его соперником в решающем поединке стал чилиец Ясмани Акоста Фернандес.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 02.08.21

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