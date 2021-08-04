На Олимпиаде выявили рекордное число больных Covid-19

Врачи выявили 29 новых случаев коронавируса на Олимпийских играх в Токио. Это рекордное число больных за один день с 1 июля, пишет Kyodo со ссылкой на оргкомитет Игр.

Пять случаев зарегистрировали в греческой сборной по плаванию. Расположение команды официально признали очагом Covid-19. Тесты четырех из 12 спортсменов и члена делегации оказались положительными. Пловцы отказались от участия в соревнованиях, всю команду перевезли в изоляторы.

Общее число заразившихся Covid-19 на ОИ достигло 322 человек. большая часть – подрядчики, связанные с организацией Игр. Так, на 4 августа заразились 19 подрядчиков, четверо волонтеров, два чиновника. 24 заболевших – жители Японии, пятеро – иностранные спортсмены, в том числе четверо греков.

Как сообщал «Новый День», в МОК заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в Токио не связан с проведением в городе Олимпиады. 3 августа в японской столице рекордные выявили 3709 случаев Covid-19.

Токио, Наталья Рязанова

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