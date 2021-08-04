Юрий Семин стал главным тренером ФК «Ростов»

Главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин. Как сообщила пресс-служба команды, соглашение с известным специалистом заключено сроком на 2 года.

Юрий Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (ещё один – в качестве президента «железнодорожников»). Также среди его достижений значатся успешные результаты в еврокубках.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

Ростов-на-Дону. Другие новости 04.08.21

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