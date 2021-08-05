Боксеры принесли золото и бронзу сборной России на ОИ

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал олимпийское золото в соревнованиях по боксу в весе до 57 кг. Он победил американца Дюка Рэгана со счетом 5:0 и принес сборной России 15-ю золотую медаль на Играх в Токио.

Еще один россиянин, Глеб Бакши, пополнил копилку олимпийских наград бронзовой медалью в боксе в весе до 75 кг. В полуфинале он сразился с бразильцем Эбертом Соузой и уступил ему, заняв третье место.

Теперь в активе российской сборной 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых. В общекомандном зачете Россия занимает пятое место.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 04.08.21

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