Первую медаль олимпийского дня завоевала боксер Магомедалиева

Россиянка Зенфира Магомедалиева заняла третье место в соревнованиях по боксу в весе до 75 кг. Ее бронзовая медаль стала первой наградой олимпийского дня для сборной из России.

В полуфинале Зенфира встретилась с китаянкой Ли Цянь и уступила ей со счетом 0:5. Так россиянка автоматически заняла третье место.

В копилке сборной из России 59 медалей, из них 16 золотые, 22 серебряные и 21 бронзовая.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 05.08.21

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