Еще одно серебро: российский боксер завоевал олимпийскую медаль

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр в весе до 91 кг. В решающем бое он встретился с кубинцем Хулио Ла Крусом.
Решением судей победа досталась Крусу, который в 2016 году уже стал Олимпийским чемпионом.
Медаль Гаджимагомедова стала 60-й в копилке олимпийской сборной из России. В общекомандном зачете российские спортсмены на шестой строчке. В их активе 16 золотых наград, 23 серебряных и 21 бронзовая.
Токио, Наталья Рязанова
Токио. Другие новости 06.08.21
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