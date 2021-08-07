Волейболисты Красильников и Стояновский стали серебряными призерами ОИ

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский получили серебряные медали в пляжном волейболе на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская награда для России в этом виде спорта с 1996 года, когда дисциплину ввели в программу летних Игр.

В финальном матче россияне уступили команде из Норвегии. Андерс Мол и Кристиан Сёрум победили дуэт из России со счетом 17:21, 18:21.

Медаль волейболистов стала 63-й в копилке сборной России и 24-й серебряной наградой на токийских Играх. В активе у россиян также 17 золотых и 22 бронзовых медали.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 06.08.21

Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». / 17-е золото: российский борец стал олимпийским чемпионом. / Еще одно серебро: российский боксер завоевал олимпийскую медаль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»