Гимнастка Дина Аверина стала серебряным призером ОИ

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике. Тренер и болельщики возлагали большие надежды на сестер Авериных, но на олимпийский пьедестал попала только одна из них.

По сумме баллов Дина Аверина уступила спортсменке из Израиля Ашрам Линой, которой досталась золотая медаль. «Бронза» отправилась в Белоруссию. Арина Аверина заняла четвертое место.

Теперь в активе российской сборной 64 олимпийских награды. Среди них 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых. Россия остается на пятой строчке рейтинга в командном зачете, уступая Китаю, США, Японии и Великобритании.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 07.08.21

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