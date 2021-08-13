Российского триатлониста уличили в допинге

Участвовавший в Олимпиаде российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщили в Федерации триатлона России (ФТР).

Проба была взята во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», – говорится в заявлении федерации.

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место, проиграв более семи минут норвежцу Кристиану Блумменфельту на соревнованиях 26 июля. Также сборная России с Полянским в составе заняла 14-е место в смешанной эстафете, которая проходила 31 июля.

Москва, Зоя Осколкова

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