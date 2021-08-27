Футбольный клуб «Бидэйл» представил прозрачную форму

Необычная форма команды из 11-го дивизиона чемпионата Англии – способ привлечь внимание к раку простаты. Значительная часть продаж от формы отправится в качестве пожертвований в благотворительную организацию.

Больше всего форма английских футболистов похожа на дождевик, состоящий из футболки и шорт. На прозрачной ткани нанесены надписи Don't forget to check – «На забудьте проверить» и стрелки, которые указывают на область проверки. Ещё несколько стрелок нарисованы на гетрах. Также на ткани есть принты логотипа клуба, номера и фамилии игроков. Вратарский комплект отличается чёрным цветом и меньшей степенью прозрачности.

Стоимость комплекта от команды из Северного Йоркшира превышает €90. Из них около 7% отправится в общество Prostate Cancer UK. Таким образом клуб надеется собрать почти €300 тыс.

«Бидэйл» – любительская команда из предпоследнего дивизиона чемпионата Англии. Низкий статус не мешает спортсменам регулярно попадать в новости за счёт оригинальных маркетинговых ходов. Большинство из них связаны с формой. Например, несколько лет назад титульный спонсор, производитель продуктов питания Heck Food, размещал принты на футболках. Вратарь носил форму с барбекю и морковкой, а полевые игроки – сосиски с картофельным пюре.

Как признавался в интервью британскому таблоиду The Sun Эндрю Кибл, один из основателей компании Heck Food, фантазии на тему футбольной формы приносят коллективу удовольствие. Сейчас идея придумать что-нибудь свежее переросла «в гигантскую и почти непреодолимую силу».

Эксперименты «Бидэйла» – это не только благотворительная акция, но и успешная коммерческая модель. Цена €90 за комплект футбольной формы даже в Англии считается достаточно высокой.

Однако одежда сборных по футболу порой может доходить до фантастических сумм. Этим летом на американском аукционе футболка легендарного капитана национальной команды Франции Зинедина Зидана ушла с молотка за $110 тыс. В ней экс-полузащитник «Реала» оформил дубль в финале чемпионата мира 1998 года, чем обеспечил победу своей сборной над Бразилией. Имя покупателя не раскрывается.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 27.08.21

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