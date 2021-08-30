Девять наград, включая 4 золотые: россияне вышли на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сегодня российские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали девять наград – четыре золотые, две серебряные и три бронзовые, что позволило сборной РФ опередить американскую команду и подняться на третье место в неофициальном медальном зачете.

Награды высшего достоинства у легкоатлетов Дмитрия Сафронова и Антона Прохорова в беге на 100 м в своих категориях. Евгений Турсунов стал чемпионом в прыжках в длину. Пловец Богдан Мозговой первенствовал на дистанции 100 м на спине.

Серебряными призерами стали Маляк Алиева и Виктория Сафонова в настольном теннисе. Бронзовые медали завоевали пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова на 200 и 100 м вольным стилем соответственно, а также легкоатлет Артем Калашян в беге на 100 м.

Таким образом российская команда в общей сложности завоевала 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовая. В общем зачете сборная РФ поднялась на третье место. Лидирует в неофициальном медальном зачете сборная Китая (54, 35, 30), второе место занимает Великобритания (26, 20, 22).

Токио, Светлана Антонова

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