Паралимпиада: россияне установили в Токио новый рекорд

Сегодня по итогам соревновательного дна на Паралимпиаде в Токио представители российской команды установили новый рекорд, завоевав 14 наград, семь из которых – золотые. Российский легкоатлет Муса Таймазов завоевал 32-е золото в метании клаба с результатом 35,42 м, что является новым мировым рекордом.

Ранее сегодня на высшую ступень пьедестала почета поднимались Галина Липатникова (толкание ядра), Андрей Вдовин (бег на 400 м), пловцы Мария Павлова (100 м брассом), Андрей Калина (на 200 м комплексным плаванием), Виктория Ищулова (50 м вольным стилем) и велогонщик Руслан Кузнецов, выигравший гонку на 79,2 км. При этом Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады – ранее спортсмен выиграл золото на дистанции 100 м брассом.

Таким образом в активе российской команды в общей сложности 89 наград Паралимпиады, в том числе 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых, что позволило спортсменам из РФ опередить сборную Великобритании и подняться на второе место в общекомандном медальном зачете.

На первом месте с большим отрывом – паралимпийцы из Китая, у которых всего 147 медалей – 68 золотых, 43 серебряных и 36 бронзовых.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 01.09.21

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