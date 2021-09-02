Сегодня без золота: сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

Сегодня на Паралимпиаде в Токио российские спортсмены остались без золотых наград, завоевав только серебряные и бронзовые медали. Такой результат позволил сборной Великобритании вновь опередить россиян в неофициальном медальном зачете.

Сегодня на счету спортсменов из РФ три серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место удалось завоевать пловцам Валерии Шабалиной и Вячеславу Емельянцеву на дистанции 100 м на спине, а также Анастасии Гонтарь, Елизавете Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян в комбинированной эстафете 4х100 м.

Бронзовыми призерами стали также пловцы Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем), Александр Скалиух (100 м баттерфляем), Владимир Даниленко (50 м на спине) и тхэквондисты Анна Поддубская (весовая категория до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).

В активе российской команды в общей сложности 97 медалей – 32 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые. По итогам соревновательного дня россияне опустились на третью строчку общего зачета, пропустив вперед Великобританию, спортсмены которой завоевали 96 наград, но при этом 33 золотые.

Лидирует с большим отрывом Китай, у которого 167 медалей – 77 золотых, 46 серебряных и 44 бронзовых.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 02.09.21

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