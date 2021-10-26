В Пекине представили медали зимней Олимпиады-2022

Оргкомитет предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине представил дизайн медалей, которые будут вручаться победителям и призерам Игр.

На лицевой стороне выгравированы пять олимпийских колец и название Игр на английском языке. На другой – эмблема Олимпиады и полное название игр на китайском языке.

Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля 2022 года.

Пекин, Светлана Антонова

Пекин. Другие новости 26.10.21

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