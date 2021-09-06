Отборочный матч ЧМ-2022 прервали за нарушение антиковидных мер

Полиция Сан-Паулу остановила матч между сборными Бразилии и Аргентины вскоре после начала. Четырех аргентинских игроков обвинили в нарушении карантина по Covid-19, передает BBC News.

Чиновники и сотрудники полиции вышли на футбольное поле через несколько минут после начала отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) заявило, что трое аргентинцев скрыли свой визит в Великобританию. Побывавшие в Англии обязаны соблюдать 14-дневный карантин, а игроки в нарушение этого правила.

Обвинения касаются Эмилиано Мартинеса, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, которые вышли на поле, и оставшегося в запасе Эмилиано Буэндия. Ранее футболисты выступали за британские клубы на играх Английской премьер-лиги.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально выразила недовольство случившимся. Представитель организации настаивал, что сборная соблюдала все санитарные правила, и намерена жаловаться в ФИФА. Сборная вернулась в Аргентину.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заявила, что ситуации можно было избежать. Изначально чиновники Anvisa разрешили аргентинцам сыграть и обещали депортировать их только после матча. Глава CBF заявил, что крайне удивлен действиями агентства.

Сан-Паулу, Наталья Рязанова

Сан-Паулу. Другие новости 05.09.21

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