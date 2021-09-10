Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. На это решение повлиял коронавирус, которым недавно переболел 74-летний голландец.

«Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время», – приводит слова Хиддинка Voetbal International.

При этом он уточнил, что не собирается последовать примеру Дика Адвоката, которые возобновил карьеру.

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Благодаря ему российская команда вышла в полуфинал Евро-2008. Кроме того, Хиддинк был тренером махачкалинского «Анжи». Он также был наставником сборных Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции, работал в мадридском «Реале», лондонском «Челси», испанской «Валенсии», турецком «Фенербахче» и нидерландском ПСВ.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 09.09.21

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