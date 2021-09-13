Марио Фернандес ушел из сборной России по футболу

Защитник Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России по футболу. 30-летний игрок решил сосредоточиться на клубной карьере в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

О своем решении Фернандес предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС. Футболист признался, что ему с каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление. Также у него участились травмы.

«Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас», – отметил Фернандес, добавив, что для него «было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета». «Я никогда этого не забуду!" – подчернул он.

Президент РФС Александр Дюков, комментируя решение футболиста, заявил, что у Фернандеса было много ярких матчей за сборную – «его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола».

«Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!», – отметил он.

Фернандес дебютировал в составе национальной команды 3 сентября 2017 года. Он сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. С Фернандесом сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Москва, Наталья Петрова

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