Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на четыре позиции и теперь занимает 37-е место. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

У команды России 1475 очков. Ранее российская сборная занимала 41-е место. В рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержали победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Лидирует в рейтинге ФИФА Бельгия (1832 очка), второе место у Бразилии (1811), на третьей строчке находится Англия (1755), четвертая позиция у Франции (1754), замыкает пятерку Италия (1735).

В ближайшее время борной РФ предстоит сыграть со Словакией, матч пройдет 8 октября в Казани, и 11 октября со Словенией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.21

Власти РФ назвали спортуслуги для получения налогового вычета. / Глава WADA назвал условия отмены допинговых санкций против России. / «Автомобилист» одержал четыре победы подряд на выезде. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»